Цена биткоина достигла июньского максимума

Стоимость биткоина на торгах в понедельник, 10 апреля, поднялась на 4,49%, до $29,173 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Coindesk.
По данным агентства, цена криптовалюты поднялась до этого уровня впервые с 11 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что цена биткоина находится в постоянной динамике. В зависимости от ряда факторов, она резко повышается, затем падает. Преимущественно, по мнению аналитиков, на нее влияет финансовая политика Соединенных Штатов.
Вместе с тем, эксперты полагают, что стоимость криптовалюты может значительно вырасти в 2023-2025 годах. По их оценке, она может повыситься до $50 тыс. и даже выше.