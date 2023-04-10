Цена биткоина достигла июньского максимума

Стоимость биткоина на торгах в понедельник, 10 апреля, поднялась на 4,49%, до $29,173 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Coindesk.

По данным агентства, цена криптовалюты поднялась до этого уровня впервые с 11 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что цена биткоина находится в постоянной динамике. В зависимости от ряда факторов, она резко повышается, затем падает. Преимущественно, по мнению аналитиков, на нее влияет финансовая политика Соединенных Штатов.