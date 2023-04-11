Азербайджан в январе — марте 2023 года нарастил экспорт газа на 11,2%

Баку в первом квартале (январь — март) 2023 года продал за границу 6,5 млрд куб. м газа, что больше на 11,2% относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети Twitter.

«В январе — марте 2023 года экспорт газа из Азербайджана составил 6,5 млрд куб. м, что на 11,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года», — сказал Шахбазов.

По словам главы Минэнерго страны, 2,9 млрд куб. м или 45% от всего экспорта направили в Европу, 2,7 млрд куб. м (41%) получила Турция, 0,9 млрд куб. м (14%) купила Грузия.

В 2022 году Азербайджан продал за границу 22,3 млрд куб. м газа, из которых 11,4 млрд куб. м поставили в европейские страны. По итогам 2022 года Баку хочет нарастить объем экспорта до 24,5 млрд куб. м, из них 12 млрд куб. м — направят Европе.