Доллар обесценился на 6% за полгода

Американский доллар в реальном выражении обесценился на 6% за полгода. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Международного валютного фонда .

«Доллар США обесценился в реальном выражении на 6% с октября 2022 года на торгово-взвешенной основе», — говорится в документе.

Тем не менее американская валюта остается сильнее, чем она была, начиная с 2000 года, отметили в МВФ. В фонде указали, что в настоящее время доллар отражает фундаментальные экономические факторы в США, которые включают в себя жесткую монетарную политику Соединенных Штатов и более благоприятные условия торговли.