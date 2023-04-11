Ослабление рубля назвали временным

Аналитики УК «Альфа-Капитал» заявили, что падение рубля является временным явлением. Об этом сообщают «Известия».

По словам экспертов, снижение рубля по отношению к ряду зарубежной валюты связано с несколькими факторами. Среди них – падение экспорта энергоресурсов, которое привело к уменьшению поступлений валюты на внутренний рынок, а также возможная покупка валюты со стороны нерезидентов.

«В целом похоже, что такое резкое ослабление – временное состояние, спред Urals к Brent после снижения объемов добычи участниками ОПЕК+ сузился до ~USD 8–10, и, вероятно, объем валюты, поступающей на российский рынок в ближайшие месяц-два, увеличится, что будет способствовать укреплению рубля», – заключили эксперты.

При этом аналитики подчеркнули, что в данный момент растёт экономическое сотрудничество между Россией, Китаем и другими дружественными странами. Благодаря этому объёмы импорта постепенно возвращаются к прежним показателям, что ведёт к увеличению спроса на доллары, евро и юани.