$82.18+2.6889.73+2.63
55 минут назад

Спрогнозирован курс рубля к началу мая

Лера Букина

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что рубль в ближайшей перспективе вряд ли укрепится, передают «Известия».

Спрогнозирован курс рубля к началу мая
Фото: UnsplashUnsplash

Он полагает, что к началу мая американская национальная валюта поднимется выше 80 рублей. Эксперт отметил, что, согласно последней статистике Центробанка РФ внешнего сектора, в марте сальдо счета текущих операций (СТО) составило всего +$5–6 млрд. Отмечается, что этот показатель должен быть хотя бы +$10 млрд. В таком случае рынок будет в равновесном состоянии.

«Среднемесячный курс тогда был $76,3, а месячный экспорт, вероятно, $35–38 млрд. Чтобы сбалансироваться, курс должен был сместиться хотя бы на 12%, то есть до $85 рублей», — подчеркнул собеседник.

В этой связи о росте рубля речи пока не идет, отметил он.

Эксперт отметил, что укреплять курс рубля могут разные позитивные конъюнктурные события, в частности уменьшение дисконтов. Вместе с тем уверенности в том, что они реализуются, нет.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее предположил, что курс рубля укрепится за счет валютных поступлений в Россию на фоне роста стоимости энергоносителей.

Рынки,Антон Силуанов,Ингосстрах-Инвестиции,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий