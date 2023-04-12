Спрогнозирован курс рубля к началу мая

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что рубль в ближайшей перспективе вряд ли укрепится, передают «Известия».

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Он полагает, что к началу мая американская национальная валюта поднимется выше 80 рублей. Эксперт отметил, что, согласно последней статистике Центробанка РФ внешнего сектора, в марте сальдо счета текущих операций (СТО) составило всего +$5–6 млрд. Отмечается, что этот показатель должен быть хотя бы +$10 млрд. В таком случае рынок будет в равновесном состоянии.

«Среднемесячный курс тогда был $76,3, а месячный экспорт, вероятно, $35–38 млрд. Чтобы сбалансироваться, курс должен был сместиться хотя бы на 12%, то есть до $85 рублей», — подчеркнул собеседник.

В этой связи о росте рубля речи пока не идет, отметил он.

Эксперт отметил, что укреплять курс рубля могут разные позитивные конъюнктурные события, в частности уменьшение дисконтов. Вместе с тем уверенности в том, что они реализуются, нет.