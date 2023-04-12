Нидерланды намерены полностью прекратить импорт СПГ из России

Власти Нидерландов планируют полностью прекратить импорт сжиженного природного газа из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики страны Роба Йеттена.

По его словам, Амстердам перестал подписывать новые контракты на импорт СПГ из РФ в 2023 году и теперь работает над расторжением ранее существовавших контрактов.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти», — отметил Йеттен.

Он добавил, что власти Нидерландов «ведут много разговоров с компаниями, которые использую» СПГ из РФ, чтобы «поэтапно отказаться от ранее существовавших сделок. Причем отказ намерены распространить и на спотовые, и на долгосрочные контракты. Данное решение Нидерландов может иметь обширное влияние на Европу, поскольку страна является транзитной в плане поставок газа.