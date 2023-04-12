В МВД выступили против онлайн-продаж вина через сайт «Почты России»

МВД РФ выступило против эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественной винной продукции через «Почту России».

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Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что данный эксперимент «не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним и региональные ограничения по месту и времени продажи» таких напитков

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«Приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит алкоголь может быть заказан, в том числе несовершеннолетними гражданами, а местом его доставки возможно определить любую территорию, например, где продажа такой продукции запрещена законом (школы)», — отметили в пресс-службе МВД.

В ведомстве указали, что не принимали участие в подготовке данного законопроекта, разработкой которого занимался Минфин. В МВД уверены, что «идея эксперимента даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан» и «увеличивает риски совершения противоправных действия и в отношении работников "Почта России", доставляющих такую продукцию по месту, которую определит заказчик».