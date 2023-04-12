Куриные яйца подешевели впервые с конца января

Куриные яйца в России впервые с конца января 2023 года подешевели. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, с 4 по 10 апреля яйца подешевели на 0,18%. До этого цена на них падала на 0,22% с 24 по 30 января, затем же в течение девяти недель подряд их стоимость только росла.

Также в последнюю неделю снижались цены на речку (0,6%), мука (0,65%) и черных хлеб (0,02%). Рост показали сахар (0,22%), подсолнечное масло (0,31%), рис (0,28%) и чай (0,26%).