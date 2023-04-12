Эксперты рассказали, когда произойдет укрепление рубля

По мнению экспертов, курс доллара вернется к показателям в 74-80 рублей уже в ближайшие кварталы. На это повлияет восстановление торгового профицита России. Согласно предварительным данным Банка России, положительное сальдо внешней торговли упало в 2,9 раза в годовом выражении за прошедшие месяцы 2023 года. Оно составило 29 миллиардов долларов. При этом положительное сальдо текущего счета платежного баланса снизилось на 73,4% за тот же отрезок времени, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Оно составило 18,6 миллиарда долларов.