Эксперты рассказали, когда произойдет укрепление рубля
Директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой, а также эксперты Райффайзенбанка рассказали, когда стоит ожидать укрепление курса рубля. Об этом сообщает ПРАЙМ.
По мнению экспертов, курс доллара вернется к показателям в 74-80 рублей уже в ближайшие кварталы. На это повлияет восстановление торгового профицита России. Согласно предварительным данным Банка России, положительное сальдо внешней торговли упало в 2,9 раза в годовом выражении за прошедшие месяцы 2023 года. Оно составило 29 миллиардов долларов. При этом положительное сальдо текущего счета платежного баланса снизилось на 73,4% за тот же отрезок времени, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Оно составило 18,6 миллиарда долларов.
«Мы обновили наши прогнозы и ожидаем восстановление торгового профицита до 35-39 миллиардов долларов во втором-четвертом кварталах», – заявил Дмитрий Полевой.
По его словам, для курса рубля важным является именно торговый баланс. Эксперт считает, что ослабление рубля закончится с приближением налоговых дат – до 28 числа каждого месяца.
«Свои ожидания возможного укрепления рубля вплоть до 74-76 против доллара в течение второго-третьего квартала сохраняем, продолжающееся сейчас ослабление рубля может подойти к концу с приближением налоговых дат», – добавил он.
Аналитики Райффайзенбанка, в свою очередь, полагают, что экспорт начнёт восстанавливаться уже с апреля.
«С начала апреля факторы ослабления рубля усиливались спекулятивным навесом спроса на валютном рынке, а поддержка со стороны нефтяных цен пока не отразилась в котировках. Однако в ближайшие кварталы рубль сможет укрепиться в диапазон 75-80 против доллара», – заявили там.
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