Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатской сессии

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатской сессии в пятницу.

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На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 82,44 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,34%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 79,37 долл. и сопротивление — на 83,53 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,19% и торгуется на отметке 100,51 долл.