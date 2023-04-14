Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатской сессии

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатской сессии в пятницу.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 82,44 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,34%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 79,37 долл. и сопротивление — на 83,53 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,19% и торгуется на отметке 100,51 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизился на 0,26%, достигнув отметки 86,31 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,87 долл. за баррель.