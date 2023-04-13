Цена золота взлетела после новостей об инфляции в США

В четверг утром стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) повышается. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Накануне министерство труда США опубликовало официальный релиз по потребительским ценам. Рынки оценивают статистику.

К 8.09 мск цена июньского фьючерса на золото демонстрирует рост на 7 долларов, или на 0,35%, до 2 032,05 доллара за тройскую унцию. Повышается и майский фьючерс на серебро — на 0,57%, до 25,602 доллара за унцию.

Как стало известно, в США зафиксировано замедление роста потребительских цен по итогам марта до 5% с 6% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель будет на уровне 5,2%.

Некоторые участники заседания Федеральной резервной системы США рассматривали сохранение базовой ставки, следует из протокола. Инвесторы также оценивают ситуацию. Согласно документу, участники сочли, что ставку целесообразно повысить на 25 базисных пунктов. Также центробанком было спрогнозировано начало «мягкой» рецессии в США к концу года.

Золото растет и в связи с падением стоимости американских госбондов.