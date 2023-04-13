Молдавия нашла альтернативу российскому газу

Молдавская компания "Энергоком" проведет тестовую закупку природного газа в Греции, чтобы создать альтернативу поставкам из России. Об этом сообщила в четверг молдавская госкомпания.

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"Энергоком" закупит у греческого газового оператора DEPA 24 МВт·ч (около 2,2 тыс. куб. м) газа. Цель - протестировать работу логистической цепочки доставки газа через Грецию, Болгарию и Румынию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что молдавскую границу газ будет пересекать в точке Яссы - Унгены. Стоимость газа из Греции составит 45 евро за 1 МВт·ч (€477 за 1 тыс. куб. м) без учета транспортных расходов.