Молдавия нашла альтернативу российскому газу

Молдавская компания "Энергоком" проведет тестовую закупку природного газа в Греции, чтобы создать альтернативу поставкам из России. Об этом сообщила в четверг молдавская госкомпания.
"Энергоком" закупит у греческого газового оператора DEPA 24 МВт·ч (около 2,2 тыс. куб. м) газа. Цель - протестировать работу логистической цепочки доставки газа через Грецию, Болгарию и Румынию", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что молдавскую границу газ будет пересекать в точке Яссы - Унгены. Стоимость газа из Греции составит 45 евро за 1 МВт·ч (€477 за 1 тыс. куб. м) без учета транспортных расходов.
На прошлой неделе "Энергоком" подписала с греческой компанией DEPA рамочный договор для возможности закупки сжиженного газа, так как прошлой зимой республика столкнулась с дефицитом топлива, поставляемого из России. В "Газпроме" снижение объяснили отказом украинской компании "Нафтогаз" от транспортировки топлива в полном объеме.