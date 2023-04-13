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41 минуту назад

Пользователи Twitter смогут покупать и продавать акции через соцсеть

ТАСС

Пользователи социальной сети Twitter смогут покупать и продавать акции, криптовалюту и другие активы через платформу. Об этом в четверг сообщил генеральный директор инвестиционной компании eToro Йони Ассия, с которой соцсеть заключила соглашение о партнерстве.

Пользователи Twitter смогут покупать и продавать акции через соцсеть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Есть очень качественный контент в режиме реального времени о финансовом анализе компаний и о том, что происходит по всему миру. Мы считаем, что это партнерство позволит нам охватить новую аудиторию <...>. Все больше пользователей взаимодействуют в Твиттере и узнают о [финансовых] рынках", - сказал Ассия в интервью телеканалу CNBC.

По данным телеканала, с четверга в приложении Twitter появится новая функция, которая позволит пользователям просматривать рыночные графики, покупать и продавать активы. В настоящее время уже можно просматривать некоторые торговые данные в режиме реального времени.

27 октября 2022 года Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

Рынки,Илон Маск,
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