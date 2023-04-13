Пользователи Twitter смогут покупать и продавать акции через соцсеть

"Есть очень качественный контент в режиме реального времени о финансовом анализе компаний и о том, что происходит по всему миру. Мы считаем, что это партнерство позволит нам охватить новую аудиторию <...>. Все больше пользователей взаимодействуют в Твиттере и узнают о [финансовых] рынках", - сказал Ассия в интервью телеканалу CNBC.