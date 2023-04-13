В России задумали запретить торговлю акциями иностранных компаний ОПК

Власти подтвердили проработку будущего запрета на торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. Заявление об этом первого зампреда думского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева приводят «Ведомости».

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Бахарев добавил, что ситуация, когда брокеры получают проценты, корпорации — капитализацию, а инвесторы зарабатывают на компаниях, из оружия которых «убивают российских военнослужащих» — «недопустима и абсолютно аморальна». При этом предварительный анализ ЦБ показал, что сейчас в законодательстве не зафиксированы полномочия государственных органов по остановке торгов иностранными акциями по подобным основаниям. По его словам, вариант рекомендаций регулятора для квалифицированных инвесторов может противоречить закону, и с легкостью будет игнорироваться представителями рынка. Бахарев объяснил, что в качестве инструмента для прекращения торговли ценными бумагами американского ОПК должен выступить указ президента.

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Зампред думского комитета заявил, что такие ценные бумаги по-прежнему популярны. Он привел в пример компании Raytheon Technologies (производит противотанковое оружие Javelin и Stinger) и Lockheed Martin (ракетные комплексы HIMARS). С начала года на «СПБ бирже» квалифицированные инвесторы совершили с их акциями более 10 и трех тысяч операций соответственно. Кроме того, на российской бирже доступны ценные бумаги еще шести крупных оборонных американских компаний.