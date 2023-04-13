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1 час назад

Названы валюты, которые заменят евро и доллар

Лера Букина

Смысла держать вклады в американской и европейской валютах в России больше нет. Так считают в компании Anderida Financial Group. Там заявили, что до конца текущего года 70-80% таких валютных остатков могут быть конвертированы в дружественные валюты, передает агентство «Прайм».

Данные Центробанка РФ свидетельствуют о том, что валютные счета россиян в банках в феврале сократились на 3,1%, или на 1,7 миллиарда долларов, до 53 миллиардов. Доля валютных депозитов населения оценивается в 10,3%.

Россиянам дали совет о долларах

К концу текущего года депозитная масса сократится еще больше, указали аналитики. Экономисты пояснили, почему больше не целесообразно хранить деньги в валютах недружественных стран в России. Они отметили, что вывести из банков свыше 10 тысяч долларов нельзя. Кроме того, «SWIFT-переводы почти невозможны с вероятностью полной блокировки в ближайшее время, обмен наличной валюты затруднен», отметили специалисты.

В этой связи не стоит делать выбор в пользу данных валют в РФ, рекомендуют специалисты.

Ранее профессор Мичиганского государственного университета по маркетингу и международному бизнесу Томас Халт заявил, что дедолларизация мировой экономики обусловлена неопределенностью, которая возникла из-за ситуации на Украине. Он назвал и другие факторы. В их числе, как указал эксперт, - европейские интересы, связанные со своей валютой, и согласие Бразилии и Китая использовать юань в трансграничных транзакциях.

Рынки,Банк России,
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