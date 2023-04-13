Президент Бразилии призвал отказаться от долларовой зависимости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от долларовой зависимости и разработать собственную валюту на его замену. Об этом сообщает Financial Times.
С таким заявлением Лула да Силва обратился к группе стран БРИКС.
«Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?», – спросил он во время выступления в Новом банке развития в Шанхае.
Он также добавил, что развивающиеся страны должны отказаться от использования доллара в мировой торговле и разработать собственную валюту, которая полностью заменит доллар в этой сфере.
Отметим, что такое заявление Лула да Силва сделал на фоне появившейся информации о том, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин попытается убедить бразильского лидера поддержать ряд программ Пекина, которые нацелены на использование странами собственных валют в двусторонней торговле.
Ранее резидент Бразилии прибыл с четырехдневным визитом в Китай.