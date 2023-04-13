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1 час назад

В Словакии запретили переработку и продажу зерна с Украины

ТАСС

Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии запретило переработку и продажу находящегося в республике зерна с Украины. Запрет касается также уже произведенной из него муки. Информационное агентство ТАСР со ссылкой на ведомство сообщило в четверг, что в поступившей в республику украинской пшенице обнаружены пестициды, запрещенные в Евросоюзе и оказывающие негативное влияние на здоровье человека.

В Словакии запретили переработку и продажу зерна с Украины
Фото: ТАССТАСС

Глава Минсельхоза Словакии Самуэл Влчан проинформировал в среду, что лабораторные анализы подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов в партии пшеницы с Украины. Речь шла о 1 500 тоннах. Братислава в ускоренном порядке информировала об этом партнерские сельскохозяйственные ведомства в государствах ЕС.

Влчан обсудит возникшую ситуацию с послом Украины в республике Мырославом Кастраном. Кроме того, ее рассмотрят в пятницу министры сельского хозяйства стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия), Болгарии и Румынии.

Между тем, согласно информации СМИ, словацкий Минсельхоз не ввел запрет на импорт с Украины зерновых культур и произведенных из них продуктов, но рекомендовал воздержаться от него.

Словакия недавно ужесточила контроль за транзитом через свою территорию зерновых культур с Украины, которые направляются прежде всего в страны Африки. С 4 апреля проводится обязательное пломбирование фур.

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