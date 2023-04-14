Стоимость биткоина превысила $31 тыс.

В пятницу утром цена биткойна преодолела отметку в $31 тыс. впервые с 8 июня 2022 года. Это следует из данных площадки CoinDesk.

По состоянию на 09:54 мск биткойн в ходе торговой сессии дорожал более чем на 3%, до $31 006. К 09:57 мск биткойн замедлил рост и находился на отметки в $30 941 тыс. (+2,98%).

Ранее курс биткойна превысил $30,2 тыс. впервые с июня 2022-го. За день, с 10 по 11 апреля, монета выросла почти на 2 тыс., или на 7%.

Эксперт Академии Garantex Семен Назарук заявлял «Известиям», что для биткойна (BTC) уровень в $30 тыс. является довольно важным.