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45 минут назад

Стоимость биткойна превысила $31 тыс.

Лера Букина

В пятницу утром цена биткойна преодолела отметку в $31 тыс. впервые с 8 июня 2022 года. Это следует из данных площадки CoinDesk.

Стоимость биткоина превысила $31 тыс.
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 09:54 мск биткойн в ходе торговой сессии дорожал более чем на 3%, до $31 006. К 09:57 мск биткойн замедлил рост и находился на отметки в $30 941 тыс. (+2,98%).

Ранее курс биткойна превысил $30,2 тыс. впервые с июня 2022-го. За день, с 10 по 11 апреля, монета выросла почти на 2 тыс., или на 7%.

Эксперт Академии Garantex Семен Назарук заявлял «Известиям», что для биткойна (BTC) уровень в $30 тыс. является довольно важным.

Ранее депутат Анатолий Аксаков заявил, что закон о майнинге будет рассмотрен Госдумой в апреле. В стране, как уточнил он, уже почти удалось определить меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. В этой связи закон рассмотрят в сжатые сроки, подчеркнул Аксаков.

Рынки,Анатолий Аксаков,Госдума,
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