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Российские банки вновь начали приобретать у Центробанка китайскую валюту

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Банки в России в рамках инструмента валютный своп привлекли у Центробанка рекордные 3,1 млрд китайских юаней (на 37,3 млрд руб.) при установленном лимите в 10 млрд юаней, написала газета «Коммерсантъ».

Российские банки вновь начали приобретать у ЦБ китайскую валюту
© depositphotos.com

Валютный своп подразумевает соглашение по обмену основной суммы кредита и процентов в одной валюте на основную сумму и проценты в другой валюте.

Ставка для юаней для кредитных организаций составила 3,83% годовых, для рублей — 6,5%.

Такой инструмент регулятор запустил в начале 2023 года. Впервые банки воспользовались им 24 марта. Всего провели шесть таких операций. Предыдущий рекорд по объему привлечения юаней установили 4 апреля — кредитные структуры заключили сделки на 2,8 млрд юаней (31,9 млрд руб.).

В первой половине апреля газета «Ведомости» со ссылкой на данные регулятора написала, что российские кредитные организации в последние недели начали покупать у Банка России китайские юани через валютный своп.

На прошлой неделе портал Project Syndicate написал, что Китай достиг серьезного прогресса по укреплению своей национальной валюты, в связи с чем есть вероятность становления юаня в качестве мировой резервной валюты вместо американского доллара.

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