Украина и Польша подпишут соглашение об экспорте украинского зерна

Министры сельского хозяйства Украины и Польши встретятся для подписания соглашения об экспорте украинского зерна, сообщает польское информагентство PAP.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что стороны договорились о том, чтобы зерно с Украины не разгружали в Польше. Реализация в стране зерна с Украины снижает цену на польское зерно.
Ранее полиция Польши предотвратила попытку фермеров заблокировать железнодорожные пути, по которым в страну поступает украинское зерно.
Акция должна была пройти в районе Хрубешува, однако фермеров опередили правоохранители. До этого аграрии планировали блокировку КПП Дорогуска на границе с Украиной.
Отмечается, что причиной протестных акций является недоверие фермеров к обещаниям властей приостановить поставки зерна с Украины и оставить только транзит.
На Украине заявили, что до 1 июля не будут поставлять зерно в Польшу.