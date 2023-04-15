Украина и Польша подпишут соглашение об экспорте украинского зерна

Министры сельского хозяйства Украины и Польши встретятся для подписания соглашения об экспорте украинского зерна, сообщает польское информагентство PAP.

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Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что стороны договорились о том, чтобы зерно с Украины не разгружали в Польше. Реализация в стране зерна с Украины снижает цену на польское зерно.

Ранее полиция Польши предотвратила попытку фермеров заблокировать железнодорожные пути, по которым в страну поступает украинское зерно.

Акция должна была пройти в районе Хрубешува, однако фермеров опередили правоохранители. До этого аграрии планировали блокировку КПП Дорогуска на границе с Украиной.

Отмечается, что причиной протестных акций является недоверие фермеров к обещаниям властей приостановить поставки зерна с Украины и оставить только транзит.