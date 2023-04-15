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1 час назад

Варшава приостановит импорт украинского зерна

Илья Родин

Правительство Польши уполномочило профильные ведомства временно запретить ввоз украинского зерна на территорию республики. Об этом пишет РИА «Новости».

Варшава приостановит импорт украинского зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в субботу, 15 апреля, в Варшаве прошло заседание правительства, во время которого обсуждались вопросы внутренней и международной повестки.

Глава Минсельхоза Роберт Телюс рассказал, что чрезмерный приток сельхозпродукции с Украины негативно отражается на национальном рынке.

По итогам встречи было принято решение принять меры для защиты польского аграрного рынка от дальнейшей дестабилизации. В частности, Совет министров постановил ввести временный запрет на ввоз соответствующих украинских товаров.

Ранее власти Словакии заявили об обнаружении пестицидов в крупной партии украинского зерна.

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