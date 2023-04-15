Варшава приостановит импорт украинского зерна

Правительство Польши уполномочило профильные ведомства временно запретить ввоз украинского зерна на территорию республики. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, в субботу, 15 апреля, в Варшаве прошло заседание правительства, во время которого обсуждались вопросы внутренней и международной повестки.

Глава Минсельхоза Роберт Телюс рассказал, что чрезмерный приток сельхозпродукции с Украины негативно отражается на национальном рынке.

По итогам встречи было принято решение принять меры для защиты польского аграрного рынка от дальнейшей дестабилизации. В частности, Совет министров постановил ввести временный запрет на ввоз соответствующих украинских товаров.