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В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа

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Италия избавилась от энергетической зависимости от России благодаря африканскому газу. Такое заявление сделал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

В Италии заявили, что преодолели зависимость от российского газа
© ТАСС

«Если раньше 40% наших потребностей в газе приходилось на Россию, то сегодня мы берем чуть более 10%. Таким образом, мы эффективно преодолели нашу зависимость от Москвы…» — сказал он в интервью Corriere della Sera.

По словам министра, Рим добился этого, увеличив импорт газа через ТАР (газопровод из Азербайджана) и из Африки «благодаря новым соглашениям с Алжиром и Ливией».

В будущем Италия должна развивать возобновляемые источники и ядерную энергетику четвертого поколения.

Министр отметил, что в Риме хотят сделать Италию «энергетическим центром Средиземноморья», и «развивать проекты роста для африканских стран».

Саммит G7 по энергетике и окружающей среде, проходит в японском Саппоро. В нем участвует итальянский министр Пикетто. Саммит «подтвердил твердую согласованность в ускорении перехода к системам с нейтральными выбросами».

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