Молдавия закупила природный газ у Греции

Молдавия в пробном режиме закупила партию природного газа у греческого газового оператора DEPA. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики страны.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Energocom закупила в качестве пробы 24 МВт/ч (около 2250 кубометров) природного газа, 1 МВт в час, у греческого газового оператора DEPA», — сказано в заявлении министерства.

Ожидается, что эта закупка покажет, как работает логистическая цепочка газовых поставок. Власти Молдавии предполагают, что сотрудничество с Грецией в этой сфере позволит лучше эксплуатировать подземные газовые месторождения Украины и укрепит безопасность газоснабжения Центральной Европы в холодное время года.

21 марта стало известно, что Молдавия вернулась к закупкам и потреблению российского газа после трехмесячного перерыва. Глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что стране невыгодно покупать топливо у российского «Газпрома» из-за высоких цен.