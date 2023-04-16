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G7 хочет снизить риски при поставках газа из России

Экспорт российского газа непредсказуем и требует «координации планов по снижению рисков». Такое заявление сделали на саммите в японском Саппоро «зеленые» министры стран G7, сообщает РИА Новости.

G7 хочет снизить риски при поставках газа из России
© РИА Новости

Министры по климату, энергетике и окружающей среде опубликовали коммюнике по итогам встречи.

В нем говорится, что страны «семерки» намерены добиться нулевой эмиссии парниковых газов при производстве ископаемых видов топлива к 2050 году.

Министры также озаботились поставками российского газа и товаров, связанных с ядерной энергетикой.

«Мы осознаем необходимость координации планов по снижению рисков, связанных с непредсказуемостью российского экспорта газа», - сказано в совместном заявлении.

Также упомянута «оценка мер для снижения зависимости от российских товаров, связанных с ядерной энергией гражданского назначения».

Министры призвали содействовать другим странам, которые стремятся расширить свои поставки.

Двухдневная встреча «зеленых» министров завершилась в воскресенье, 16 апреля. Она проходила в Саппоро и стала первой в череде министерских встреч G7 под председательством Японии.

Ранее в Италии заявили, что страна преодолела зависимость от российского газа.

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