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Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на импорт с Украины

Венгрия и Польша нарушили торговые правила ЕС, запретив поставки украинского зерна без согласования с Брюсселем. Такие действия неприемлемы. Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на импорт с Украины
© РИА Новости

В заявлении ЕК говорится, что Польша и Венгрия объявили о введении односторонних запретов на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины. Это противоречит торговой политике ЕС.

«Торговая политика ЕС - это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», - сказано в документе.

Поставки зерновой и аграрной продукции с Украины привело к затовариванию рынков Польши и Венгрии. В итоге начали разоряться и протестовать местные фермеры. Будапешт и Варшава ввели запрет на украинские поставки.

В частности, Польша запретила украинский импорт до 30 июня. Запрет вводится на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. В Киеве заявили, что сожалеют о таком решении.

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