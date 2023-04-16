Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на импорт с Украины

Венгрия и Польша нарушили торговые правила ЕС, запретив поставки украинского зерна без согласования с Брюсселем. Такие действия неприемлемы. Об этом заявили в Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

В заявлении ЕК говорится, что Польша и Венгрия объявили о введении односторонних запретов на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины. Это противоречит торговой политике ЕС.

«Торговая политика ЕС - это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», - сказано в документе.

Поставки зерновой и аграрной продукции с Украины привело к затовариванию рынков Польши и Венгрии. В итоге начали разоряться и протестовать местные фермеры. Будапешт и Варшава ввели запрет на украинские поставки.