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1 час назад

В США заявили об отсутствии конкурентов доллару

Майк Габриелян

В США заявили, что доллар не имеет конкурентов в роли мировой валюты, хотя использование в санкциях может подорвать его гегемонию. Об этом в интервью CNN сказала министр финансов Джанет Йеллен.

В США заявили об отсутствии конкурентов доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Использовать доллар как орудие санкций, по ее словам, надо «благоразумно». Иначе есть риск со временем «подорвать гегемонию доллара».

Йеллен считает, что застраховать доллар от краха должна поддержка американских союзников, коалиция партнеров, действующая вместе при применении санкций.

Россияне начали избавляться от долларов и евро

Министр финансов согласилась, что санкционная политика США вынудила Россию, КНР и Иран искать альтернативу доллару. Но заместить доллар как мировую валюту будет непросто и в США «не видят страны», которая имела бы такие возможности.

Ранее банки сообщили, что россияне начали продавать токсичные доллары и евро, переходя на рубли, юани и тенге.

Рынки,Джанет Йеллен,
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