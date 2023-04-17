Bloomberg заявил о переизбытке газа на мировом рынке

На мировом рынке наблюдается переизбыток природного газа. Его стоимость в ближайшие несколько недель будет падать как в Европе, так и в Азии, сообщает Bloomberg.

Автор публикации подчеркивает, что в 2022 году из-за конфликта на Украине «перевернулись» энергетические рынки. Тогда Европа задалась целью обеспечить себе как можно больше альтернативных источников газа, отмечается в статье.

Кроме того, автор указывает на то, что в связи с теплой зимой и усилиями по сокращению потребления газа государства приступили к пополнению своих запасов. Что касается танкеров с СПГ, то они теряют востребованность и простаивают в море по несколько недель в ожидании покупателей, подчеркивается в статье.