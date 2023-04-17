$81.50-0.1790.16+0.16

Bloomberg заявил о переизбытке газа на мировом рынке

1

На мировом рынке наблюдается переизбыток природного газа. Его стоимость в ближайшие несколько недель будет падать как в Европе, так и в Азии, сообщает Bloomberg.

Bloomberg заявил о переизбытке газа на мировом рынке
© РИА Новости

Автор публикации подчеркивает, что в 2022 году из-за конфликта на Украине «перевернулись» энергетические рынки. Тогда Европа задалась целью обеспечить себе как можно больше альтернативных источников газа, отмечается в статье.

Кроме того, автор указывает на то, что в связи с теплой зимой и усилиями по сокращению потребления газа государства приступили к пополнению своих запасов. Что касается танкеров с СПГ, то они теряют востребованность и простаивают в море по несколько недель в ожидании покупателей, подчеркивается в статье.

Ранее «Известия» сообщили, что «Большая семерка» сочла нужным согласовать действия для снижения рисков, которые связаны с экспортом российского газа.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий