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1 час назад

Словакия утвердила запрет на импорт ряда украинских продуктов

Елена Прошина

Правительство Словакии утвердило запрет на импорт ряда продуктов из Украины. Об этом сообщает местный портал dennikn.sk.

Словакия утвердила запрет на импорт ряда украинских продуктов
Фото: ТАССТАСС

«Правительство утвердило запрет на ввоз некоторых продуктов питания из Украины, он должен действовать со среды, 19 апреля», – говорится в сообщении.

Уточняется, что список попавших под ограничения продуктов будет опубликован позже. Однако, по предварительной информации, запреты коснутся зерна, кормов, а также овощей и фруктов. Кроме того, в тексте запрета также не указан срок, в течении которого будут действовать ограничения.

Ранее Минсельхоз Венгрии заявил, что в кукурузе из Украины были обнаружены токсины и ГМО.

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