Словакия утвердила запрет на импорт ряда украинских продуктов

Уточняется, что список попавших под ограничения продуктов будет опубликован позже. Однако, по предварительной информации, запреты коснутся зерна, кормов, а также овощей и фруктов. Кроме того, в тексте запрета также не указан срок, в течении которого будут действовать ограничения.