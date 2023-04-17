Киев прокомментировал запрет Польши на ввоз зерна с Украины
Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что Киев собирается возобновить транзит зерна через Польшу. По его словам, это будет «первым шагом» к отмене запретов на импорт продовольствия, которые ввели в Польше и Венгрии. Об этом сообщает Reuters.
Такое заявление Сольский сделал во время переговоров в Варшаве.
«Первым шагом, на наш взгляд, должно быть открытие транзита, потому что это достаточно важно и это то, что нужно делать безоговорочно, а потом мы будем говорить о других вещах», – заявил он.
Сольский также добавил, что около 10% всех экспортируемых Украиной продовольственных товаров проходят через польскую границу. При этом поставки в Венгрию составили около 6% от всего украинского аграрного экспорта.
Ранее Польша и Венгрия запретили импорт зерна из Украины. Причиной такого решения послужила защита собственных производителей, которые столкнулись с резким падением цен на продовольствие из-за наплыва дешевого зерна из Украины.