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Киев прокомментировал запрет Польши на ввоз зерна с Украины

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Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что Киев собирается возобновить транзит зерна через Польшу. По его словам, это будет «первым шагом» к отмене запретов на импорт продовольствия, которые ввели в Польше и Венгрии. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление Сольский сделал во время переговоров в Варшаве.

«Первым шагом, на наш взгляд, должно быть открытие транзита, потому что это достаточно важно и это то, что нужно делать безоговорочно, а потом мы будем говорить о других вещах», – заявил он.

Сольский также добавил, что около 10% всех экспортируемых Украиной продовольственных товаров проходят через польскую границу. При этом поставки в Венгрию составили около 6% от всего украинского аграрного экспорта.

Ранее Польша и Венгрия запретили импорт зерна из Украины. Причиной такого решения послужила защита собственных производителей, которые столкнулись с резким падением цен на продовольствие из-за наплыва дешевого зерна из Украины.

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