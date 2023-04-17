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Exxon Mobil объявила форс-мажор по отгрузке нефти на части терминалов в Нигерии

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В Нигерии три подразделения нефтегазовой корпорации Exxon Mobil (США) были вынуждены объявить форс-мажор по отгрузке нефти с ряда терминалов из-за забастовок. Об этом пишет Сабрина Валле в статье для Reuters.

Американский производитель нефти объявил форс-мажор по поставкам сырья из Нигерии
© РИА Новости

Отмечается, что форс-мажор позволяет юридическим лицам не выполнять свои контрактные обязательства по независящим от них обстоятельствам.

Автор статьи пояснила, что корпорация является одним из крупнейших экспортеров нефти в республике. На ее долю приходится порядка 20% от общего объема поставок. Кроме того, американская компания входит в первую десятку крупнейших нефтяных компаний в мире.

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Эксперты полагают, что очередные перебои с поставками станут сильным ударом по экономике африканского государства, подорвут доверие трейдеров к нигерийской нефти.

Напомним, что нефтедобыча и логистика в Нигерии осложнена рядом факторов. В частности, страна является признанным мировым лидеров по объемам воровства энергоресурсов. В период 2009 по 2020 года государство потеряло из-за хищений и вандализма на нефтепроводах $46 млрд.

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