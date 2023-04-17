Американский производитель нефти объявил форс-мажор по поставкам сырья из Нигерии

В Нигерии три подразделения нефтегазовой корпорации Exxon Mobil (США) были вынуждены объявить форс-мажор по отгрузке нефти с ряда терминалов из-за забастовок. Об этом пишет Сабрина Валле в статье для Reuters.

Отмечается, что форс-мажор позволяет юридическим лицам не выполнять свои контрактные обязательства по независящим от них обстоятельствам.

Автор статьи пояснила, что корпорация является одним из крупнейших экспортеров нефти в республике. На ее долю приходится порядка 20% от общего объема поставок. Кроме того, американская компания входит в первую десятку крупнейших нефтяных компаний в мире.

Эксперты полагают, что очередные перебои с поставками станут сильным ударом по экономике африканского государства, подорвут доверие трейдеров к нигерийской нефти.