Американский производитель нефти объявил форс-мажор по поставкам сырья из Нигерии

Exxon Mobil объявила форс-мажор по отгрузке нефти на части терминалов в Нигерии
В Нигерии три подразделения нефтегазовой корпорации Exxon Mobil (США) были вынуждены объявить форс-мажор по отгрузке нефти с ряда терминалов из-за забастовок. Об этом пишет Сабрина Валле в статье для Reuters.
Отмечается, что форс-мажор позволяет юридическим лицам не выполнять свои контрактные обязательства по независящим от них обстоятельствам.
Автор статьи пояснила, что корпорация является одним из крупнейших экспортеров нефти в республике. На ее долю приходится порядка 20% от общего объема поставок. Кроме того, американская компания входит в первую десятку крупнейших нефтяных компаний в мире.
Эксперты полагают, что очередные перебои с поставками станут сильным ударом по экономике африканского государства, подорвут доверие трейдеров к нигерийской нефти.
Напомним, что нефтедобыча и логистика в Нигерии осложнена рядом факторов. В частности, страна является признанным мировым лидеров по объемам воровства энергоресурсов. В период 2009 по 2020 года государство потеряло из-за хищений и вандализма на нефтепроводах $46 млрд.