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10 минут назад

Названы самые востребованные в РФ специальности

Елена Прошина

По итогам января-марта 2023 года самыми востребованными специальностями в России стали продавцы и разнорабочие. Такие данные в результате исследования рынка труда РФ получили представители сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», передает «Мослента».

Названы самые востребованные в РФ специальности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самыми востребованными на рынке труда остаются специалисты массовых и рабочих профессий — продавцы, разнорабочие, водители и так далее», — говорится в материалах.

На рынке труда в январе-марте чаще всего требовались специалисты в сфере торговли. На них пришлось 27% объявлений. На втором месте по числу вакансий оказались производства — 13%, а на третьем — транспорт и логистика (12%).

Также в топ-10 вошли специалисты офисных служб (8%), сферы услуг (8%), в области финансов и страхования (7%), строительства и недвижимости (6%), красоты и здоровья (4%), IT, интернета и телекоммуникаций (3%).

Меньше всего объявлений о работе зафиксировали в сферах, связанных с культурой, образованием, госслужбой, маркетингом, рекламой и СМИ.

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