$81.63+0.1289.66-0.50
47 минут назад

Добыча сланцевой нефти в США в мае вырастет на 0,5%

ТАСС

Рост добычи сланцевой нефти в США в мае 2023 года по отношению к апрелю составит 49 тыс. баррелей (0,5%), до 9,328 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованном в понедельник.

Добыча сланцевой нефти в США в мае вырастет на 0,5%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фактическая добыча сланцевой нефти в апреле оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,279 млн б/с против оценки в 9,214 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Баккеновской формации, где среднесуточное производство сланцевой нефти в мае должно вырасти на 17 тыс. баррелей, до 1,176 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 13 тыс. баррелей ожидается в Пермском бассейне - до 5,694 млн б/с.

В формации Игл-Форд рост добычи составит 6 тыс. баррелей, до 1,141 млн б/с, в Найобрарской формации - 4 тыс. баррелей, до 672 тыс. б/с. В формации Анадарко добыча увеличится на 8 тыс. баррелей по сравнению с апрельскими значениями, до 458 тыс. б/с, в формации Аппалачи - на 1 тыс. баррелей, до 150 тыс. б/с. В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго США, показатели останутся на прежнем уровне - 37 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 100 тыс. баррелей, до 12,54 млн б/с. В 2024 году министерство ожидает добычу нефти на уровне 12,75 млн б/с (+120 тыс. баррелей к предыдущей оценке).

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий