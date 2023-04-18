Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатских торгов
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 81,21 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,47%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 80,47 долл. и сопротивление — на 83,44 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 101,72 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне вырос на 0,48%, достигнув отметки 85,17 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,96 долл. за баррель.