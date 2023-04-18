Фьючерсы на нефть WTI подорожали в ходе азиатских торгов

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене 81,21 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,47%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 80,47 долл. и сопротивление — на 83,44 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 101,72 долл.