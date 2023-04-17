В Минфине США назвали способ обхода потолка цен на нефть Россией

Россия может обходить установленный Западом потолок цен на нефть через тихоокеанские порты при поддержке американских лиц. Такое заявление сделал Минфин США, передает «Прайм».
Там отметили, что информацией об экспорте российской нефти через тихоокеанские порты выше лимита и с помощью скрытых услуг из США обладает Управление контроля за иностранными активами. При этом в Минфине считают, что американцы «могут не знать, что оказывают скрытые услуги с топливом из РФ, закупаемом выше установленного потолка цен», поскольку лица, которые не относятся к Соединенным Штатам, но вовлеченные в указанные операции, могут предоставлять им неполную и ложную документацию.
В ведомстве указали, что ряд танкеров с нефтью могут манипулировать автоматическими системами идентификации с целью сокрытия факта нахождения в Козьмино или других портах России. Также они могут маскировать перегрузку топлива с одного судна на другое, подчеркнули в Минфине США.