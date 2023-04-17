В Минфине США назвали способ обхода потолка цен на нефть Россией

Там отметили, что информацией об экспорте российской нефти через тихоокеанские порты выше лимита и с помощью скрытых услуг из США обладает Управление контроля за иностранными активами. При этом в Минфине считают, что американцы «могут не знать, что оказывают скрытые услуги с топливом из РФ, закупаемом выше установленного потолка цен», поскольку лица, которые не относятся к Соединенным Штатам, но вовлеченные в указанные операции, могут предоставлять им неполную и ложную документацию.