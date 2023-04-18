В РФ готовят эксперимент по участию криптовалюты в международных расчетах

Зампред Банка России Алексей Гузнов не исключил допуска частных компаний на рынок обмена криптовалюты для участников внешнеэкономической деятельности. По его словам, это может быть сделано в рамках работы экспериментального правового режима (ЭПР), передает «Интерфакс».

Представитель регулятора отметил, что на начальном этапе нужно привлечь компанию с госучастием.

По слова Гузнова, в настоящее время ЦБ обсуждает с правительством сферы работы уполномоченных компаний, как они будут обслуживаться и в каких банках. Также обсуждается вопрос взаимодействия со структурами, которые занимаются внешнеторговой деятельностью.

Эксперимент подразумевает отработку определенных гипотез по поводу того, «что хотелось бы видеть», уточнил зампред ЦБ.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», неоднозначно восприняли задумку властей. Вместе с тем они указали на «общий позитивный сдвиг».