Польша предложила ввести запрет на импорт нефти из РФ

Власти Польши подготовили предложения по новому пакету санкций против России, среди них в том числе оказался запрет на поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, помимо ограничений по нефти Варшава предложила ввести запрет на импорт российских алмазов и природного газа, включая СПГ. Также в Польше призвали ограничить сотрудничество в атомной энергетике.