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Польша предложила ввести запрет на импорт нефти из РФ

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Власти Польши подготовили предложения по новому пакету санкций против России, среди них в том числе оказался запрет на поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Польша предложила ввести запрет на импорт нефти из РФ
© globallookpress.com

По данным агентства, помимо ограничений по нефти Варшава предложила ввести запрет на импорт российских алмазов и природного газа, включая СПГ. Также в Польше призвали ограничить сотрудничество в атомной энергетике.

Польша уже передала в Еврокомиссию письмо со своими предложениями. Считается, что данный факт ознаменует «собой первый залп в долгих и сложных переговорах между 27 странами НАТО» по 11-му пакету антироссийских санкций.

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