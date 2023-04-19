Что означает отмена криптобиржей Binance лимита для россиян?

В период пандемии россияне стали мировыми лидерами криптоинвестиций, купив криптовалюту на сумму порядка 200 млрд долларов — то есть около 12% от ее мирового объема, сообщало в начале февраля прошлого года агентство Bloomberg. Но вскоре ее стоимость упала в несколько раз и находилась на этой отметке достаточно долго — до начала нынешнего года. В последнее же время опять произошел ее явный рост. Возможно, именно из-за этого оживления и совокупного веса российских инвесторов криптобиржа номер один в мире Binance решила без особого шума снять введенные ранее ограничения. Таково мнение генерального директора «Крипто-А» Алены Нариньяни:

Фото: Dado Ruvic/Reuters Dado Ruvic/Reuters

Алена Нариньяни, генеральный директор «Крипто-А» «Для солидных криптоволютных трейдеров, которые работают с большими суммами, это хорошая новость. Если в конечном итоге биржа решила, что она снимает ограничения для российских пользователей, несмотря на то что пакет санкций, в рамках которого эти ограничения были приняты, не был отменен Евросоюзом, это может свидетельствовать о следующем. Binance все же пришла к выводу, что она не обязана следовать этим санкциям и не планирует больше ограничивать граждан СНГ, а также о том, что граждане СНГ и граждане России в частности составляли достаточно большую часть ее клиентов, и, введя данные санкции, она понесла определенные убытки. И сейчас она пытается их компенсировать».

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Помимо Binance существует большое количество других криптобирж, таких, например, как KuCoin, Huobi, MEXC и OKX. Все они не вводили никаких ограничений для россиян. С той, пожалуй, разве оговоркой, что доступ к OKX для них ограничен. Но не Западом, а по требованию российской Генпрокуратуры по неизвестным причинам. Однако дело вовсе не в том, что при желании такие ограничения достаточно легко обходятся, а в том, что в мире не существует ни одной централизованной площадки, где безопасно хранить более или менее значимые суммы.

То, что сейчас без особой шумихи сделала Binance, — это вовсе не гарантия того, что средства на ней не могут опять зависнуть в любой момент, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов:

Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор «В моем понимании Binance пытается вернуть хотя бы часть людей, которые пользовались этим сервисом, но не для вывода средств в другие юрисдикции, а именно для трейдинга. Российское криптокомьюнити достаточно обширное, Binance хочет вернуть часть трейдинговых объемов россиян к себе на платформу. Мне кажется, что, даже если сейчас мы наблюдаем послабление, абсолютно нет никаких гарантий, что спустя несколько недель ситуация существенно не изменится. Я бы, наверное, на месте пользователей таких сервисов готовился, наоборот, к потенциальным рискам ужесточения регулирования».

Если смотреть на ситуацию чисто концептуально — хотя это вовсе не значит, что практически, — криптовалюта вообще не может быть подвержена санкциям. Грубо говоря, любая ее единица это как золотая монета. Ее можно отнять, а вот «заблокировать» — нет. Но практически всегда и везде в эту идеально-либеральную модель пытается влезть государство. Например, вводя НДС на покупку золота, а также различные ограничения на деятельность криптобирж.