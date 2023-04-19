Мировым ценам на золото предсказали падение

К 2025 году cтоимость золота на международных рынках может упасть на 14 процентов. Об этом со ссылкой на отчет Московского энергетического центра консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России) сообщает газета «Ведомости».

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По данным Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) на 17 апреля 2023 года, стоимость тройской унции золота составляет 1995,55 доллара. Согласно прогнозу аналитиков, к концу года средняя цена драгметалла снизится до 1790 долларов. В 2024-м она составит 1780 долларов, а в 2025-м — 1710 долларов. Золото будет дешеветь за счет снижения объема закупок со стороны центробанков. Также давление на цены окажет курс ряда стран на ужесточение денежно-кредитной политики.

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В 2022 году спрос на золото в мире вырос до рекордного с 2011 года уровня в 4,7 тысячи тонн (плюс 18 процентов), указали во Всемирном совете по золоту (World Gold Council, WGC). При этом объем покупок золота центральными банками также установил рекорд. Впервые с 1967 года он составил 1,14 тысячи тонн.

Мировые цены на золото активно растут с октября прошлого года. В ходе торгов 20 марта 2023 года на нью-йоркской бирже COMEX цена апрельских фьючерсов на золото превысила две тысячи долларов за унцию — в верхней точке она достигала 2014,9 доллара за унцию.

Такое подорожание золота объясняется активизацией спроса со стороны центробанков, кризисом американской банковской отрасли и рисками рецессии в экономике США и ЕС, отметил старший аналитик инвестиционного банка «Синара» по металлургии и добыче Дмитрий Смолин. Цены поднялись до слишком высокого уровня по сравнению с номинальными и реальными ставками в США и по отношению к доллару, что говорит о рисках падения стоимости драгметалла, добавил он.