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Цена нефти Brent упала ниже $83 за баррель

В среду, 19 апреля, стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE упала ниже $83 за баррель, следует из данных площадки.

Цена нефти Brent упала ниже $83 за баррель
© РИА Новости

Такая динамика наблюдается впервые с 31 марта.

По состоянию на 11:44 мск стоимость Brent падала на 2,19%, до $82,91 за баррель. Через 6 минут стоимость Brent немного замедлила снижение и была на отметке в $83,21 за баррель (-1,84%).

Падение продемонстрировала и марка WTI: фьючерс с поставкой в июне 2023 года упал на 1,88%, до $79,38 за баррель.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны «Группы семи» (G7) и Австралия сочли необходимым сохранить цены на российскую нефть на отметке в $60 за баррель. При этом, как отмечалось, соответствующее решение было принято, несмотря на то, что некоторые государства выступали за снижение установленного потолка.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против поставок из России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них.

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