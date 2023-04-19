Цена нефти Brent упала ниже $83 за баррель

В среду, 19 апреля, стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE упала ниже $83 за баррель, следует из данных площадки.

Такая динамика наблюдается впервые с 31 марта.

По состоянию на 11:44 мск стоимость Brent падала на 2,19%, до $82,91 за баррель. Через 6 минут стоимость Brent немного замедлила снижение и была на отметке в $83,21 за баррель (-1,84%).

Падение продемонстрировала и марка WTI: фьючерс с поставкой в июне 2023 года упал на 1,88%, до $79,38 за баррель.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны «Группы семи» (G7) и Австралия сочли необходимым сохранить цены на российскую нефть на отметке в $60 за баррель. При этом, как отмечалось, соответствующее решение было принято, несмотря на то, что некоторые государства выступали за снижение установленного потолка.