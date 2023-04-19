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В России подготовят новые законы для легального использования криптовалют

В конце 2022 года в Госдуму был внесён законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, но его не приняло криптосообщество. Теперь подготавливается законопроект о создании российской национальной криптоплатформы. Об этом сообщил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

В России подготовят новые законы для легального использования криптовалют
© Ferra.ru

Центробанк, ранее не соглашавшийся с запуском российской криптовалюты, предложил сформировать на основании предлагаемого законопроекта экспериментальный правовой режим, чтобы провести эксперимент по использованию криптовалюты во внешних расчётах.

Если парламентарии увидят перспективы проекта, то национальный криптовалютный оператор будет отвечать за формирование реестра операторов цифровых валют, следить за соблюдением необходимых требований и лицензировать деятельность таких организаций.

Благодаря проекту появится возможность снизить зависимость России от мировых финансовых активов и приблизить реальную цифровую независимость. Также сообщается, что помощью этого сервиса экспортёры смогут использовать криптовалюту в трансграничных платежах.

При этом майнерам обещают выделить для их деятельности отдельный код ОКВЭД.

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