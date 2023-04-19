В МИД РФ назвали введение потолка цен на российскую нефть нелигитимным

Внедрение искусственных механизмов регулирования цен на нефть является нелегитимным, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Об этом пишет «Прайм».

Отмечается, что журналисты агентства попросили дипломата прокомментировать введение потолка цен на российские углеводороды.

Панкин уточнил, что этот вопрос можно рассматривать как с экономической, так и с политической точек зрения. Он добавил, что с точки зрения политики такое решение является неприемлемым.

«Это ограничение является определенно неслыханным и нелегитимным», - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ограничительные меры против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года. В феврале потолок цен на нефть был дополнен введением санкций против российских нефтепродуктов.