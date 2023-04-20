Стало известно о планах «Газпрома» либерализовать цены на газ

«Газпром» собирается постепенно либерализовать оптовые цены на внутреннем рынке для промышленных потребителей в связи с падением объемов экспорта газа в другие страны. С такой инициативой выступил зампред компании Виталий Маркелов, передает «Коммерсант» со ссылкой на материалы к заседанию госсовета.

По его словам, газовая отрасль «должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок».

В компании отмечают, что независимые производители в результате занимают доминирующее положение в высокодоходных регионах и вытесняют холдинг с рынка. В этой связи Маркелов выступает за устранение ценовой дискриминации в пилотных областях.

Изменение рынка потребует до двух лет, отметил зампред «Газпрома».

«Газпром» также выступает за формирование «зимней премии» на газ. Предлагается ввести сезонную дифференциацию регулируемых оптовых газовых цен. Диапазон их колебаний будет повышен на 10–20% от уровня тарифа.

Это будет сделано для того, чтобы сформировать уровень цен, превышающий регулируемые. Ожидается, что это нарастит спрос на биржевых торгах.