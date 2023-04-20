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ЦБ допустил вмешательство в работу валютного рынка

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Глава Банка России РФ Эльвира Набиуллина допустила вмешательство регулятора в работу валютного рынка. При этом, по ее словам, это возможно только в случае возникновения угрозы финансовой стабильности, передает агентство «Прайм».

Сегодня глава ЦБ выступила на пленарном заседании Государственной Думы.

Набиуллина также отметила, что Банк России сохраняет приверженность плавающему курсу. По словам председателя Банка России, политика регулятора позволила стабилизировать валютный рынок.

Кроме того, она высказалась против внесения существенных изменений в действующие валютные ограничения. Глава ЦБ отметила, что предыдущие лимиты были нужны для того, чтобы стабилизировать валютный рынок в условиях заморозки части российских резервов.

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О том, что регулятор не планирует вводить больших послаблений в рамках валютных ограничений, Набиуллина заявила ранее на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме. При этом она не исключила внесения поправок.

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