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Акции Tesla резко упали после взрыва корабля Starship

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Акции компании Tesla в четверг, 20 апреля, упали на торгах на 9,42% после неудачного запуска корабля Starship. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Акции Tesla резко упали после взрыва корабля Starship
© globallookpress.com

На сайте бирже уточняется, что предшествующие торги были завершены на отметке $180,59.

В четверг, 20 апреля, акции компании начали постепенно падать. Эксперты пояснили, что падение стоимости ценных бумаг компании началось после неудачного старта корабля Starship, который взорвался через три минуты после взлета.

Вместе с тем, снижение цены было не слишком сильным. Резкое падение последовало после того, как представители SpaceX прокомментировали инцидент в Twitter.

Ракета с кораблем Starship взорвалась после запуска

Они заявили, что корабль пережил во время пуска «быстрый и внеплановый демонтаж». По состоянию на 19-10 мск цена акций упала на 8,5%. Далее падение продолжилось.

По состоянию на 19-44 мск за одну акцию дают $162, снижение цены составило 9,42%.

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