Китай установил новый рекорд по импорту российской нефти

Китайские государственные и частные нефтяные гиганты резко нарастили импорт российской нефти, сообщает Reuters.

В марте общий объем импорта российской нефти Китаем вырос до рекордных 9,61 миллиона тонн, или 2,26 миллиона баррелей в сутки. По данным Vortexa, в сутки страна получала порядка 600 тысяч баррелей нефти Urals. Однако в апреле поставки могут вырасти до 700 тысяч баррелей. Так объемы поставок установят новый рекорд с 2019 года (четыре года назад Россия Москвой сокращении добычи нефти.

По данным трейдеров, дисконт на фьючерсы Urals с поставкой в июле по отношению к бенчмаркку Brent сократился до 9-10 долларов за баррель, хотя мартовские поставки оплачивались со скидкой в 14 долларов. Аналогично скидка на марку ESPO снизилась с 6-6,5 доллара до 5,5 доллара.

Как сообщила аналитическая компания Kpler, в 2022 году экспорт российской нефти в Китай и Индию достиг рекордного уровня.