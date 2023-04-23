США нанесли удар по «теневому флоту» России

Нефтяную танкерную компания Gatik Ship Management, перевозившую российскую нефть, лишили стандартной отраслевой страховки после того, как она нарушила ценовой потолок «Большой семерки» (G7) на нефть. Об этом пишет Bloomberg.

© Lenta.ru

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря прошлого года. В начале февраля заработали аналогичные меры в отношении нефтепродуктов. По оценке Bloomberg, в феврале нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 46 процентов в годовом выражении.