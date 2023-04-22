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Дамаск потребовал от Вашингтона компенсации за незаконный вывоз сирийской нефти

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Сирия призывает международное сообщество положить конец систематическому разграблению ее природных богатств Соединенными Штатами и связанными с ними военизированными формированиями. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики.

Сирия потребовала от США компенсации за незаконный вывоз нефти
© ТАСС

"Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны", - приводит заявление сирийского МИД в субботу агентство SANA.

В нем подчеркивается, что "разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу, противоречит международному гуманитарному праву, ведет к обнищанию и страданию граждан".

"США следует прекратить поддержку террористических и сепаратистских формирований, а также вывести войска с сирийской территории", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нем приводятся данные о том, что с начала апреля было переправлено в соседний Ирак и Турцию несколько крупных партий сирийской нефти. Согласно сведениям МИД, на конец 2022 года потери Сирии в нефтегазовом секторе составили $107,1 млрд.

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США создали с 2015 года девять военных баз на северо-востоке страны, контролируемом курдскими отрядами из "Сил демократической Сирии" (СДС). Четыре из них находятся поблизости от нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке. Несколько сотен американских военных оказывают помощь СДС в борьбе с активизировавшимися бандами террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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