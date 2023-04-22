Сирия потребовала от США компенсации за незаконный вывоз нефти

Сирия призывает международное сообщество положить конец систематическому разграблению ее природных богатств Соединенными Штатами и связанными с ними военизированными формированиями. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики.

"Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны", - приводит заявление сирийского МИД в субботу агентство SANA.

В нем подчеркивается, что "разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу, противоречит международному гуманитарному праву, ведет к обнищанию и страданию граждан".

"США следует прекратить поддержку террористических и сепаратистских формирований, а также вывести войска с сирийской территории", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нем приводятся данные о том, что с начала апреля было переправлено в соседний Ирак и Турцию несколько крупных партий сирийской нефти. Согласно сведениям МИД, на конец 2022 года потери Сирии в нефтегазовом секторе составили $107,1 млрд.