Россиянам рассказали о способах вывести криптовалюту в наличные рубли

Существует два способа обменять криптовалюту на обычные деньги, рассказала финансовый эксперт Елена Дроздова. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру», а также поделилась рекомендациями для новичков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сервисы Р2Р

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На текущий момент продажа криптовалюты через сервисы P2P и получение фиата (обычных денег — прим. "Ленты.ру") является самым распространенным способом, отметила Дроздова. Она объяснила, что это сервисы, где сделки осуществляются между физическими лицами напрямую. Комиссии там отсутствуют, но курс устанавливается посредниками, у которых происходит покупка или продажа валюты — цена, как правило, отличается на 1-2 процента от биржевого курса. Работа с таким сервисом возможна через криптовалютную биржу или через сервисы с Р2P обменниками.

«При данном способе обмена требуется верификация, и криптовалюта должна быть на балансе вашего P2P-кошелька (кошелька для пополнения). Пользователь самостоятельно выбирает из списка, который предложит система, через кого он будет совершать обмен. Стоит обращать внимание на статистику по проведению ордеров — чем выше, тем лучше. Также рекомендую сразу указывать сумму обмена и банк, на который планируется получение фиата», - поделилась собеседница «Ленты.ру».

По ее словам, общий принцип работы P2P-площадок заключается в следующем: физическое лицо создает заявку на обмен криптовалюты в фиатные деньги, поcле этого криптовалюта переносится на эскроу-счет на время проведения сделки. Первая сторона выполняет банковский перевод по реквизитам второй стороны, по номеру карты или реквизитам. Вторая сторона подтверждает поступление средств и «высвобождает» криптовалюту с эскроу-счета в пользу первой стороны.

Дроздова предупредила, что при возникновении проблем открывается спор, подключается техподдержка площадки, которой нужно предоставить соответствующие платежные документы. «В теории звучит сложно, но после изучения всех правил и пары раз практического опыта с человеком, который это уже делал, все становится понятно. Сложно потому что новое, а в реальности не сложнее, чем перевод с карты на карты разных банков», — рассказала она.

# Онлайн и оффлайн обменники

Этот способ перевода денег спикер охарактеризовала как самый простой и понятный новичку, но более дорогой относительно P2P на криптобирже. Курс устанавливается обменным пунктом. По ее словам, существует много обменников, в которых можно покупать и продавать криптовалюту при помощи переводов с карты на карту, покупки по карте, переводу по реквизитам в банк, оплаты наличными.

«Переводите криптовалюту и на указанные реквизиты получаете фиат. Необходимо ориентироваться на доступные вам методы платежа, лимиты, резервы обменника и отзывы. Отмечу, что в некоторых случаях требуется верификация, а в других случаях достаточно просто приложить фото банковской карты. У каждого обменника есть FAQ, очень удобно — там можно ознакомиться с основными вопросами и ответами: лимитам и условиям обмена, требованиям по верификации, времени поступления средств и другим вопросам», — сообщила Дроздова.

Выбор способа обмена криптовалюты на фиатные деньги зависит от личных целей и возможностей, подчеркнула она. Эксперт также предупредила, что для работы с криптовалютой нужно знать правила, которым необходимо следовать, иначе вернуть деньги не получится.

«Несколько рекомендаций для начинающих: проводите транзакции только после прохождения идентификации, проверьте наличие нужного банка в списке, изначально совершите обмен на маленькую сумму и, убедившись, что все хорошо, переводите оставшиеся средства, несколько раз проверяйте реквизиты перевода, и если при выборе посредника вас что-то смутило в реквизитах, отмените ордер — это можно сделать до момента перевода», — посоветовала собеседница «Ленты.ру».

Ранее экономист, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о рисках при использовании криптовалюты при расчетах за границей.