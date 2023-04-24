Кто выстраивается в очередь за российской нефтью: топ-10 стран

Россия активно заключает новые контракты с рядом стран о поставке нефти. Кроме того, европейские государства перекупают российское топливо под другой «биркой». Издание Life разбиралось, какие изменения произошли для РФ.

Отмечается, что крупнейшим потребителем нефти из России стал Пакистан. Заключенная сделка предполагает поставку 100 тысяч баррелей в сутки. Первый груз должен прийти в мае. Ожидается, что поставки в дальнейшем станут регулярными.

Также же сделки Россия успела заключить и заключает в данный момент с несколькими другими странами. В частности, увеличиваются объемы торговли российскими углеводородами с Китаем. В прошлом месяце показатель был рекордным. Российской стороне удалось обогнать по данному значению Саудовскую Аравию. Теперь страна является главным поставщиком нефти для КНР.

Кроме того, Индия активно приобретает российские нефть и газ за рупии. Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты покупают российскую нефть. В настоящее время обсуждаются ее поставки в такие страны, как Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка.

Евросоюз также осуществляет закупки российской нефти. В частности, как указывает издание, немецкие НПЗ активно приобретают ее под видом казахской. Отмечается, что по составу они идентичны, перегоняются через одни и те же нефтепроводы.

«Италия тоже заметно нарастила закупки российской нефти. Просто в статистике структуры покупателей российской нефти сократилось количество покупателей из ЕС, но зато вырос показатель "Покупатель неизвестен"», - отмечается в статье.