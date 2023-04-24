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Кто выстраивается в очередь за российской нефтью: топ-10 стран

Россия активно заключает новые контракты с рядом стран о поставке нефти. Кроме того, европейские государства перекупают российское топливо под другой «биркой». Издание Life разбиралось, какие изменения произошли для РФ.

Кто выстраивается в очередь за российской нефтью: топ-10 стран
© РИА Новости

Отмечается, что крупнейшим потребителем нефти из России стал Пакистан. Заключенная сделка предполагает поставку 100 тысяч баррелей в сутки. Первый груз должен прийти в мае. Ожидается, что поставки в дальнейшем станут регулярными.

Также же сделки Россия успела заключить и заключает в данный момент с несколькими другими странами. В частности, увеличиваются объемы торговли российскими углеводородами с Китаем. В прошлом месяце показатель был рекордным. Российской стороне удалось обогнать по данному значению Саудовскую Аравию. Теперь страна является главным поставщиком нефти для КНР.

Кроме того, Индия активно приобретает российские нефть и газ за рупии. Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты покупают российскую нефть. В настоящее время обсуждаются ее поставки в такие страны, как Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка.

Евросоюз также осуществляет закупки российской нефти. В частности, как указывает издание, немецкие НПЗ активно приобретают ее под видом казахской. Отмечается, что по составу они идентичны, перегоняются через одни и те же нефтепроводы.

«Италия тоже заметно нарастила закупки российской нефти. Просто в статистике структуры покупателей российской нефти сократилось количество покупателей из ЕС, но зато вырос показатель "Покупатель неизвестен"», - отмечается в статье.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что почти все расчеты за российские энергоресуры переведены на юани, рубли и другие нацвалюты.

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