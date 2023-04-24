Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Рубль в понедельник, 24 апреля, укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с 10 апреля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 12:44 мск курс американской валюты снизился на 74 копейки, до 80,95 рубля. Курс евро также продемонстрировал снижение - на 45 копеек, до 89,30 рубля.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил агентству «Прайм», что к началу мая доллар, вероятно, будет находиться на уровне 80,5-82 рубля, евро — 88-92 рубля за единицу, а юань — в диапазоне от 11 до 12 рублей.

До этого первый замминистра экономического развития России Илья Торосов отметил, что в 2023 году ожидается курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.